Инспекционный орган Армении отвергает обоснованность запрета Россией на армянскую молочную продукцию.
Армения опровергла основания запрета России на молочную продукцию
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Сергей Бессонов
"Армения опровергла основания запрета России на молочную продукцию" Дыма без огня не бывает: Скорее всего, по приказу Паршивоняна в молочную продукцию, идущую на экспорт, под видом консерванта, добавляли ослиную мочу. Леонид Гайдай ещё десятки лет назад в своей комедии пытался сообщить об этом.
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