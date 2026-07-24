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Царьград

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Армения опровергла основания запрета России на молочную продукцию

Армения опровергла основания запрета России на молочную продукцию

Инспекционный орган Армении отвергает обоснованность запрета Россией на армянскую молочную продукцию.

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Комментарии
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Сергей Бессонов
&quot;Армения опровергла основания запрета России на молочную продукцию&quot;     Дыма без огня не бывает: Скорее всего, по приказу Паршивоняна в молочную продукцию, идущую на экспорт, под видом консерванта, добавляли  ослиную мочу. Леонид Гайдай ещё десятки лет назад в своей комедии пытался сообщить об этом.
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