Сергей Бессонов

"Армения опровергла основания запрета России на молочную продукцию" Дыма без огня не бывает: Скорее всего, по приказу Паршивоняна в молочную продукцию, идущую на экспорт, под видом консерванта, добавляли ослиную мочу. Леонид Гайдай ещё десятки лет назад в своей комедии пытался сообщить об этом.