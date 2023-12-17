В Минсельхозе рассказали, когда цены на яйца начнут снижаться

Снятие импортных пошлин на ввозимые в РФ яйца практически завершилось. Таким образом, через пару недель на российских прилавках появятся яйца из Турции, а этот же продукт из Азербайджана должен прибыть уже на ближайшей неделе, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, чьи слова приводит РИА Новости.