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stroimdom21

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В 2024 году мы ожидаем два коридора затмений: весной и осенью Они затронут абсолютно всех людей, и те события, которые включаются в эти дни, будут иметь отголоски на протяжении полугода

В 2024 году мы ожидаем два коридора затмений: весной и осенью Они затронут абсолютно всех людей, и те события, которые включаются в эти дни, будут иметь отголоски на протяжении полугода

Первый коридор затмений Первый коридор солнечного затмения 2024 года пройдет с 25 марта по 8 апреля 2024 года.

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