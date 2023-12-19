Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с мощным землетрясением в КНР

Президент РФ Владимир Путин морально поддержал китайского коллегу председателя КНР Си Цзиньпина в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в ночь с 18 на 19 декабря.
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