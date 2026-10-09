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Царьград

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Сергей Целиков сообщил о 41% росте продаж Volga в России

Сергей Целиков сообщил о 41% росте продаж Volga в России

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что продажи автомобилей Volga в России в сентябре выросли на 41%, составив 1039 единиц.

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