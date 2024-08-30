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Артисты Татьяна Сорокина и Святослав Чирков посетили Единый пункт отбора на военную службу в Москве

Солистка «Москонцерта» Татьяна Сорокина и актер Святослав Чирков посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице, для того чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.

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