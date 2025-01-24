Царьград Коллаж Царьграда Депутат Госдумы Евгений Фёдоров, успевший прославиться как защитник мигрантов, внезапно (или нет?) сошёлся с мыслью с главой региональной таджикской диаспоры.
"Команда мечты": Защитник мигрантов из Госдумы сошёлся мыслью с главой диаспоры - Колясников оценил
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Александр Павлов
Если б только Федоровы...
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4 час.
Александр Павлов
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4 час.
леонид рыбаков
ДА ЖЕ КИРГИЗИЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ СТРАНА ПРИНЯЛИ РЯД ЗАКОНОВ ТАКИЕ КАК НОШЕНИЕ БОРОДЫ .НИКАБЫ ВСЕХ ВИДОВ ПАРАНДЖУ . НАМАЗ НЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ . И ЗА ВСЕ БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ .. И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАПРЕТИЛ ОБУЧАВШИЕСЯ В ТУРЦИИ И У АРАБОВ ПРОПОВЕДНИКАМ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ......А У НАС ЗНАЧИТ СБОРИЩЕ ВАХХАБИТОВ ЕЩЕ И ЧИНОВНИКИ ИХ ЗАЩИЩАЮТ ЭТО ЖЕ ВРАГИ ОНИ НИ КОГДА НЕ СТАНУТ РОССИЯНАМИ ОНИ ПРИЕХАЛИ ЗАХВАТИТЬ НАШУ РОДИНУ . И ЕЩЕ И ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТ В ИХ ПОЛЬЗУ---МАРАЗМ . ВЫ ВЛАСТЬ ЧЕЙ СТРАНЫ РОССИИ ИЛИ ТАДЖИКИСТАНА ОПРЕДЕЛИТЕСЬ И НАМ СКАЖИТЕ
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3 час.
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