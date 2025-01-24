Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Команда мечты": Защитник мигрантов из Госдумы сошёлся мыслью с главой диаспоры - Колясников оценил

"Команда мечты": Защитник мигрантов из Госдумы сошёлся мыслью с главой диаспоры - Колясников оценил

Царьград Коллаж Царьграда Депутат Госдумы Евгений Фёдоров, успевший прославиться как защитник мигрантов, внезапно (или нет?) сошёлся с мыслью с главой региональной таджикской диаспоры.

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Комментарии
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Александр Павлов
Если б только Федоровы...
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4 час.
Александр Павлов
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4 час.
леонид рыбаков
ДА ЖЕ КИРГИЗИЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ СТРАНА ПРИНЯЛИ РЯД ЗАКОНОВ  ТАКИЕ КАК НОШЕНИЕ БОРОДЫ .НИКАБЫ  ВСЕХ ВИДОВ ПАРАНДЖУ . НАМАЗ НЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ . И ЗА ВСЕ БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ  .. И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАПРЕТИЛ  ОБУЧАВШИЕСЯ В ТУРЦИИ И У АРАБОВ  ПРОПОВЕДНИКАМ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ......А У НАС ЗНАЧИТ СБОРИЩЕ ВАХХАБИТОВ ЕЩЕ И ЧИНОВНИКИ ИХ ЗАЩИЩАЮТ ЭТО ЖЕ ВРАГИ ОНИ НИ КОГДА НЕ СТАНУТ РОССИЯНАМИ ОНИ ПРИЕХАЛИ ЗАХВАТИТЬ  НАШУ РОДИНУ . И ЕЩЕ И ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТ В ИХ ПОЛЬЗУ---МАРАЗМ .  ВЫ ВЛАСТЬ ЧЕЙ СТРАНЫ РОССИИ ИЛИ ТАДЖИКИСТАНА ОПРЕДЕЛИТЕСЬ И НАМ СКАЖИТЕ
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3 час.

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