"Команда мечты": Защитник мигрантов из Госдумы сошёлся мыслью с главой диаспоры - Колясников оценил

леонид рыбаков

ДА ЖЕ КИРГИЗИЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ СТРАНА ПРИНЯЛИ РЯД ЗАКОНОВ ТАКИЕ КАК НОШЕНИЕ БОРОДЫ .НИКАБЫ ВСЕХ ВИДОВ ПАРАНДЖУ . НАМАЗ НЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ . И ЗА ВСЕ БОЛЬШИЕ ШТРАФЫ .. И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАПРЕТИЛ ОБУЧАВШИЕСЯ В ТУРЦИИ И У АРАБОВ ПРОПОВЕДНИКАМ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ......А У НАС ЗНАЧИТ СБОРИЩЕ ВАХХАБИТОВ ЕЩЕ И ЧИНОВНИКИ ИХ ЗАЩИЩАЮТ ЭТО ЖЕ ВРАГИ ОНИ НИ КОГДА НЕ СТАНУТ РОССИЯНАМИ ОНИ ПРИЕХАЛИ ЗАХВАТИТЬ НАШУ РОДИНУ . И ЕЩЕ И ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТ В ИХ ПОЛЬЗУ---МАРАЗМ . ВЫ ВЛАСТЬ ЧЕЙ СТРАНЫ РОССИИ ИЛИ ТАДЖИКИСТАНА ОПРЕДЕЛИТЕСЬ И НАМ СКАЖИТЕ