Мировое обозрение

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Шойгу заявил, что гарнизонный госпиталь в Мирном начнут строить с учетом ковидной ситуации

МИРНЫЙ /Архангельская область/, 8 октября. /ТАСС/. Строительство гарнизонного госпиталя в городе Мирном Архангельской области начнется с инфекционного отделения из-за пандемии коронавируса, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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