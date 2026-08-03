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Из уличных группировок — на экраны: как Владимир Сычев пережил ложный арест и спасся благодаря семье

Из уличных группировок — на экраны: как Владимир Сычев пережил ложный арест и спасся благодаря семье

В биографии Владимира Сычева был момент, когда он едва не отправился за решетку по ложному обвинению: из-за украденного паспорта актера арестовали за смертельное ДТП, которого он не совершал.

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