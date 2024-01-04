Расходы иностранных туристов в Испании в прошлом году превысили миллиарды евро

Согласно опубликованным в среду данным Национального института статистики, Испанию в период с января по ноябрь 2023 года посетили более 79,8 миллиона иностранных туристов, что на 18,2% больше, чем за тот же период 2022 года, и на 0,8% больше по сравнению с первыми 11 месяцами 2019 года.