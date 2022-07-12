Мировое обозрение

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DM: ВСУ вынуждены использовать изощренные методы призыва из-за огромных потерь

DM: ВСУ вынуждены использовать изощренные методы призыва из-за огромных потерь

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Потери ВСУ ежемесячно составляют до 20 тысяч человек, поэтому власти прибегают к радикальным мерам мобилизации.

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