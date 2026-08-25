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СахПресс

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Лимаренко: рабочие места на Сахалине должны в первую очередь получать местные жители

Лимаренко: рабочие места на Сахалине должны в первую очередь получать местные жители

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу максимально использовать кадровый потенциал региона. Рабочие места, которые создаются на предприятиях Сахалина и Курил, должны быть в первую очередь доступны местным жителям.

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