Лимаренко: рабочие места на Сахалине должны в первую очередь получать местные жители

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу максимально использовать кадровый потенциал региона. Рабочие места, которые создаются на предприятиях Сахалина и Курил, должны быть в первую очередь доступны местным жителям.
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