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В Свияжске откроется выставка Музея истории ГУЛАГа «Вещдок»

В Свияжске откроется выставка Музея истории ГУЛАГа «Вещдок»

24 июля в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» откроется выставка «Вещдок: папка с эскизами». Экспозиция посвящена папке с эскизами детских игрушек, спроектированных в лагере художником Борисом Крейцером (1905–1979), который был талантливым архитектором и книжным иллюстратором.

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