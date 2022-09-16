Сопредседатель СДПГ: Ни Германия, ни другие страны мира не будут поставлять западные основные боевые танки Украине

Немецкая пресса пишет о том, что танки западного производства для Киева поставляться не будут. Напомним, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с мая позвонил в Кремль и заявил о том, что на Германию фактически оказывается давление в том плане, что от Берлина ожидают поставки немецких танков для Украины.
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