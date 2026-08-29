Купибилет сообщил о перелетах по России за 784 рубля этим летом

Сервис "Купибилет" рассказал о самых дешевых авиабилетах этого лета. За 784 рубля можно было улететь из Сочи в Уфу, а за 1 278 рублей – из Москвы в Минск.
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