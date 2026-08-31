Colombian president touts killing of alleged FARC dissident leader

A top member of a Colombian rebel dissident group was killed by the army in a military raid, President Abelardo de la Espriella announced Sunday.
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