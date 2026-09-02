Tokenmaxxing Turns To Layoffmaxxing: Uber Slashes Thousands In "Significant" Overhaul Bloomberg obtained a letter from Uber Technologies CEO Dara Khosrowshahi to employees announcing "significant organizational changes" across the company aimed at reallocating spending toward delivery, artificial intelligence, and an increasingly expensive robotaxi buildout.
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