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Zero Hedge

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Tokenmaxxing Turns To Layoffmaxxing: Uber Slashes Thousands In "Significant" Overhaul

Tokenmaxxing Turns To Layoffmaxxing: Uber Slashes Thousands In "Significant" Overhaul

Tokenmaxxing Turns To Layoffmaxxing: Uber Slashes Thousands In "Significant" Overhaul Bloomberg obtained a letter from Uber Technologies CEO Dara Khosrowshahi to employees announcing "significant organizational changes" across the company aimed at reallocating spending toward delivery, artificial intelligence, and an increasingly expensive robotaxi buildout.

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