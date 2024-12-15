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Славянская доктрина

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  • Людмила Боченкова
    поляки с 2014года  воюют на Украине с погибло их там уже предостаточно! французы  только недавно на мясо прибыли !!!Шляхтич мусью не ...
  • Юрий Ильинов
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    Представляете столько труда вложил СССР в свое время, что бы русские на Среднем и Ближнем Востоке были признанной сил...Разобранная Сирия...

Разобранная Сирия: возвращение к заводским настройкам?

Разобранная Сирия: возвращение к заводским настройкам?

Разобранная Сирия: возвращение к заводским настройкам? Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Российские войска продвигаются в ДНР, группировка ВСУ возле Курахово оказалась в оперативном окружении Подразделения ВС РФ не прекращают усилия по освобождению ДНР от оккупационных украинских войск. 14 декабря наиболее динамично оперативная обстановка развивалась на Покровском и Кураховском направлениях. Штурмовые действия российских войск южнее города Покровска начались с самого раннего утра. Атаки были нацелены на позиции ВСУ, прикрывающие поселок Соленое и село Песчаное, не дающие полноценно охватить Покровск с юго-запада и выйти к одной из железнодорожных веток и автодороге Т-04-06. Российским штурмовым группам при поддержке бронетехники и артиллерии удалось вплотную подойти к указанным населенным пунктам и приступить к вытеснению из них украинских войск. Кроме того, южнее шли ожесточенные бои в районах населенных пунктов Новоеленовка, Пушкино, Украинка, Заря, Сонцовка и Дачное. Также в Сети появилась видеозапись, на которой демонстрируется продвижение российских штурмовиков в Курахово и поднятие флага России над зданием местного горсовета. Для понимания, это центральная часть города, западней идет промзона, где находятся Кураховская ТЭС и трубный завод. https://vk.com/video16580414_456239730 ВСУ пока молчат об этом, но украинские околовоенные паблики подтверждают, что россияне взяли под свой контроль в Курахово почти всю жилую застройку, осталась в основном «промка». ВС РФ смогли отразить контратаки ВСУ и закрепились на этом участке фронта. Более того, сами украинцы в настоящее время истерят по поводу того, что группировка ВСУ в «кармане» (местность южнее Курахово) оказалась в оперативном окружении и ее надо срочно эвакуировать, пока она не уничтожена россиянами.
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15 час.
АЖ
Александр Жигилий
Представляете столько труда вложил СССР в свое время, что бы русские на Среднем и Ближнем Востоке были признанной силой и их там уважали, и как все эти завоевания просрала&amp;quot; команда торгашей &amp;quot; из РФ! Дикость средневековых ЕГЭ мозгов- ничего не умеет создавать, а только проваливают даже то, что было завоёвано и создано! Ни Родины, ни страны, ничего не умеют!!!
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12 час.

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