Санкции, говорите? Лондон закупает российскую нефть - The Guardian пишет о пятикратном росте импорта

АндрейБорков

Радоваться особо не чему. Англия увеличила закупки российской нефти, значит Россия продает нефть ВРАГАМ! А куда нефтепродукты, которые из этой нефти получаются, идут? Часть из них идет на УкРуину. То есть Россия обеспечивает топливом ВСУ!!! ЗАШИБИСЬ! Про Латвии там всякие и прочую шлоеб..нь, про лекарства там из России - КАКОГО ХЕРА? ПОЧЕМУ У ВРАГОВ НАШИ ЛЕКАРСТВА? Ну и далее по тексту статьи..... ВЫВОД - САМИ ВРАГАМ ПРОДАЕМ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, САМИ СЕБЕ НЕ ТО ЧТО ГАДИМ, А БОЛЕЕ ТОГО В НОГИ И РУКИ СТРЕЛЯЕМ! А на СВО наши парни погибают, а наши "слуги народные", барыги и хозяева заводов, машин, пароходов странам НАТО и в США поставляют , при чем усиленно и в больших количествах, то, что используется для УБИЙСТВА НАШИХ РЕБЯТ НА ФРОНТАХ СВО! Вы могли бы себе представить, как СССР в 1942 году поставлял бы сырье в Германию или Италию? Это было НЕ ВОЗМОЖНО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Сейчас - нате вам, пожалуйста, а еще чего изволите? Правильно говорят, ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ПРОДАВАТЬ и как я понимаю в определенных кругах российских "элит" эта профессия в почете.