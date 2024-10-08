Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден

Кандидат в президенты США от демократов, вице-президент Камала Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем глава государства Джо Байден, от кого она приняла эстафету на выборах, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии