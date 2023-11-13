Экс-офицер подразделения морской пехоты ВС Соединённых Штатов Америки Брайан Берлетик указал на тот факт, что украинские граждане стали осознавать, что их нацистское правительство допустило проигрыш в противостоянии.
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