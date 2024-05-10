Переговоры будут, но Киев просто подпишет то, что потребует Москва...

Natalija Osminina

Почему мечты? СВО заканчивается в конце июля. А Украина погружается в гражданскую войну. Как именно это будет сделано, я могу додумать сама, предполагать, что гетманом поставят Залужного. Но то, что СВО заканчивается, а Гражданская война начнется - Я ЭТО ВИЖУ!!! А то, что я ВИЖУ- всегда происходит. Та же самая логика работает и по прекращению СВО. Я ВИЖУ, что Украина не будет подписывать капитуляцию. Значит, будет сговор США с Россией, но за спиной Украины. Я же не виновата, что Вы не способны ВИДЕТЬ. Значит, Вы родились червяком. Это же ВАШИ проблемы, не мои..