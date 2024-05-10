По мере продвижения российской армии в ДНР накачанных «перемогами» телемарафона украинцев начинают готовить к неизбежному — маятник украинской пропаганды качнулся в другую сторону, а ведущая 1+1 нет-нет да и напомнит, что воевать придётся всем, а «СБУ постучится в двери к каждому», то «благотоворитель» заговорит о потере всей Донецкой области.
Переговоры будут, но Киев просто подпишет то, что потребует Москва...
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Natalija Osminina
Тогда Украину вооружал Запад. У Украины были украинцы, а у Запада деньги и оружме. Сейчас ничего из этого нет. И не будет.
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52 мин.
СК
Сергей К
Какие сладкие мечты...
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41 мин.
Natalija Osminina
Почему мечты? СВО заканчивается в конце июля. А Украина погружается в гражданскую войну. Как именно это будет сделано, я могу додумать сама, предполагать, что гетманом поставят Залужного. Но то, что СВО заканчивается, а Гражданская война начнется - Я ЭТО ВИЖУ!!! А то, что я ВИЖУ- всегда происходит. Та же самая логика работает и по прекращению СВО. Я ВИЖУ, что Украина не будет подписывать капитуляцию. Значит, будет сговор США с Россией, но за спиной Украины. Я же не виновата, что Вы не способны ВИДЕТЬ. Значит, Вы родились червяком. Это же ВАШИ проблемы, не мои..
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24 мин.
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