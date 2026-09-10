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WSJ: в США допускают, что война с Ираном не завершится к концу срока Трампа

WSJ: в США допускают, что война с Ираном не завершится к концу срока Трампа

Высокопоставленные члены американской администрации в частных беседах с лидером США Дональдом Трампом допускают, что конфликт с Ираном не завершится до конца его президентского срока.

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