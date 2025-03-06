По цене машины: озвучена стоимость ковриков на лимузин Aurus Senat

За комплект из пяти новых ковриков придется заплатить почти 800 тысяч рублей.Приобретение представительского лимузина Aurus Senat в России сопряжено с высокими затратами, включая дополнительные аксессуары.
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