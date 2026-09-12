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FiNE NEWS

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В ЦБ сообщили о росте российской экономики в III квартале

В ЦБ сообщили о росте российской экономики в III квартале

В третьем квартале 2023 года экономика России продемонстрировала рост, сообщили в Центральном банке. Этот показатель отражает улучшение ситуации в ключевых отраслях и свидетельствует о восстановлении экономической активности после периода спада.

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