Риттер: Россия дает понять, что поставки F-16 станут шагом к дестабилизации

Позиция министерства иностранных дел России по вопросу поставок Украине истребителей F-16 является политической акцией с целью дать понять Североатлантическому альянсу (НАТО), что эти поставки станут шагом к дестабилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии