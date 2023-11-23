Россиян к 2030 году спасать от всякой заразы будет "санитарный щит"

Это обширная программа, поэтому она и рассчитана на столь длительное время Федеральный проект "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья" должен быть полностью реализован до 20230 года, пишет "Парламентская газета".
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