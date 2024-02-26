Раскрыта судьба Авдеевки: глава ДНР рассказал о перспективах восстановления города

Глава ДНР подчеркнул важность Авдеевки как пригорода Донецка и важность в ее восстановления. Специалисты и эксперты примут участие в оценке ситуации в городе, чтобы определить необходимый уровень восстановительных работ и обеспечить нормальное функционирование инфраструктуры.
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