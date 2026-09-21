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Аргументы и Факты

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Памфилова назвала прошедшие выборы беспрецедентными по уровню угроз

Памфилова назвала прошедшие выборы беспрецедентными по уровню угроз

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подвела итоги прошедшей избирательной кампании.

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