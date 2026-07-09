Юрий Ильинов

Переброска не спасла: бои у Купянска закончились для ВСУ катастрофой После тяжёлых боевых действий под Купянском появились сообщения о кадровых перестановках в украинских рядах. В результате боестолкновений ВСУ понесли катастрофические потери, а комбрига впоследствии сняли с должности. ВСУ понесли большие невосполнимые потери в Харьковской области, которые обернулись кадровой перестановкой. В связи с разгромом на Купянском направлении командира 39-й отдельной бригады морской пехоты Богдана Пржегалинского сняли с должности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры России. При этом там назвали принятое решение вполне ожидаемым событием. «Катастрофические потери морпехов на участке Нечволодовка – Благодатовка, где они гибли под ударами наших дронов и авиации, стали причиной постоянных перебросок резервов», — указано в материале. По имеющейся информации, ранее морпехи находились на Приморском направлении, которое называют относительно спокойным. Впоследствии 39-ю бригаду из Запорожской области перенаправили под Купянск. Сообщается, что командование старалось стабилизировать тяжёлую ситуацию силами одного из батальонов и удержать участок. Однако предпринятые попытки существенно не изменили обстановку, а переброска резервов не спасла положение боевиков ВСУ. Помимо этого, о ситуации на Купянском направлении президенту Владимиру Путину докладывал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Ранее он сообщал, что ВСУ несут значительные потери. По его словам, с 10 мая на этом участке российские войска уничтожили около 2500 украинских боевиков. в США назвали источники финансирования наёмников ВСУ