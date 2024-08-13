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Алаудинов: ВСУ потеряли 45 единиц техники за два дня на Курском направлении

Алаудинов: ВСУ потеряли 45 единиц техники за два дня на Курском направлении

Украинские войска потеряли 45 единиц техники за два дня на Курском направлении. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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