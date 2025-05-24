Кроме криминала мигранты завозят в Россию ещё и опасные заболевания: ВИЧ, коклюш, сифилис, туберкулез, менингит.
ВИЧ встречается у мигрантов в 2,93 раза чаще, чем у россиян, туберкулез — в 2,65 раза
Комментарии
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виктор бажинов
У государства проблема ....... Блин, херовое государство ! НЕ ВПУСКАЙТЕ НИКОГО И НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ. Долбанное правительство, зачем они нужны в России мигранты ?? Это животные ! Они, как ценные специалисты, ни на что не способны. Если нужны рабочие руки, заменить их корейцами и очень много проблем негативных отпадёт ☝️
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1 час.
алексей
На кой хер пускают этих убогих?И вы говорите что то о рождаемости?
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1 час.
НГ
Наталья Галактионова
А еще если их многих до сих пор впускают без биометрии и они могут передавать документы друг другу и подделывать, то можете представить что за ситуация на самом деле. Как можно их допускать в сферу обслуживания?
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44 мин.
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