ВИЧ встречается у мигрантов в 2,93 раза чаще, чем у россиян, туберкулез — в 2,65 раза

виктор бажинов У государства проблема ....... Блин, херовое государство ! НЕ ВПУСКАЙТЕ НИКОГО И НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ. Долбанное правительство, зачем они нужны в России мигранты ?? Это животные ! Они, как ценные специалисты, ни на что не способны. Если нужны рабочие руки, заменить их корейцами и очень много проблем негативных отпадёт ☝️

алексей На кой хер пускают этих убогих?И вы говорите что то о рождаемости?