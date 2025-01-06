Афиша рождественских мероприятий ✨️ 8 января в 12:00 в ДК "Победа" новоаннинцев приглашают на Фестиваль детского творчества "СВЕТ РОЖДЕСТВА".
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Афиша рождественских мероприятий ✨️ 8 января в 12:00 в ДК "Победа" новоаннинцев приглашают на Фестиваль детского творчества "СВЕТ РОЖДЕСТВА".