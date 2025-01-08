Житель курского села рассказал, что ВСУ не позволяли людям набрать воды

Украинские военные, захватившие одно из сел Курской области, не позволяли местному населению выйти из домов даже за водой, рассказал житель села в ходе беседы со следователем, видео которой обнародовало Военное следственное управление СКР.
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