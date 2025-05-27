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Украина надоела всей Европе

Украина надоела всей Европе

Из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли.

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