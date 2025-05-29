Бил баллончиком по голове: появились подробности нападения на игумена в Москве

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Игумен Евмений, который пострадал 28 мая во время нападения на презентации своей книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви" в Москве, рассказал РЕН ТВ подробности произошедшего.
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