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Экс-депутат бундестага назвал конфликт на Украине результатом противостояния РФ и Запада

Экс-депутат бундестага назвал конфликт на Украине результатом противостояния РФ и Запада

Экс-депутат бундестага ФРГ, член крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что конфликт на Украине является результатом "многовекового противостояния" между Россией и "англосаксами", сообщает РИА "Новости".

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