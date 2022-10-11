Экс-депутат бундестага назвал конфликт на Украине результатом противостояния РФ и Запада

Экс-депутат бундестага ФРГ, член крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что конфликт на Украине является результатом "многовекового противостояния" между Россией и "англосаксами", сообщает РИА "Новости".
Экс-депутат бундестага ФРГ, член крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что конфликт на Украине является результатом "многовекового противостояния" между Россией и "англосаксами", сообщает РИА "Новости".
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