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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кроос готов оставить Вальверде 8-й номер в «Реале»: «Будет честью отдать его этому парню»

Полузащитник «Реала» и сборной Германии завершит карьеру после Евро-2024. Финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0), стал последним матчем Крооса на клубном уровне.

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