Биткоин ворвался на российский рынок

Мосбиржа уже 4 июня собирается предоставить широкому кругу инвесторов доступ к фьючерсу на биткоин. Инструмент не привяжут к BTC напрямую, это будет фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock.
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