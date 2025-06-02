Биткоин ворвался на российский рынок

Мосбиржа уже 4 июня собирается предоставить широкому кругу инвесторов доступ к фьючерсу на биткоин. Инструмент не привяжут к BTC напрямую, это будет фьючерсный контракт на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock.