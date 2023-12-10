День борьбы с бронхиальной астмой отмечают по всему миру 11 декабря

Ежегодно 11 декабря проводится Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Данный праздник был инициирован в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения вместе с рядом международных организаций, исследующих природу бронхиальной астмы.
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