Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Измоденова
    Вообще в школах бардак. Родительские собрания не проводятся, только на бумаге протоколы пишут.В России создадут...
  • Денис Викторович
    Если законы постоянно корректируются, дополняются, изменяются, добавляются и упраздняются, то это говорит только об и...Законы, вступающи...
  • Владимир Федюнин
    Каждый год новые законы, охренели они там что-ли.Законы, вступающи...

День борьбы с бронхиальной астмой отмечают по всему миру 11 декабря

День борьбы с бронхиальной астмой отмечают по всему миру 11 декабря

Ежегодно 11 декабря проводится Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Данный праздник был инициирован в 1998 году Всемирной организацией здравоохранения вместе с рядом международных организаций, исследующих природу бронхиальной астмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх