Захарова сравнила действия киевского режима с террором ИГ

Действия нынешних властей Украины напоминают методы боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), поскольку Киев в своем арсенале использует похожие террористические схемы деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии