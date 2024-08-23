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Захарова сравнила действия киевского режима с террором ИГ

Захарова сравнила действия киевского режима с террором ИГ

Действия нынешних властей Украины напоминают методы боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), поскольку Киев в своем арсенале использует похожие террористические схемы деятельности.

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