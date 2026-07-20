iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Samsung и Корейский научно-исследовательский институт строят огромный контейнеровоз с двумя реакторами на расплавленных солях — проект уже одобрен

Samsung и Корейский научно-исследовательский институт строят огромный контейнеровоз с двумя реакторами на расплавленных солях — проект уже одобрен

Судно на 15 тыс. двадцатифутовых контейнеров способно развивать скорость больше 45 км/чАмериканское классификационное общество American Bureau of Shipping (ABS) выдало предварительное одобрение проекта (Approval in Principle, AIP) контейнеровоза нового поколения с ядерной силовой установкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии