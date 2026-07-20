Samsung и Корейский научно-исследовательский институт строят огромный контейнеровоз с двумя реакторами на расплавленных солях — проект уже одобрен

Судно на 15 тыс. двадцатифутовых контейнеров способно развивать скорость больше 45 км/чАмериканское классификационное общество American Bureau of Shipping (ABS) выдало предварительное одобрение проекта (Approval in Principle, AIP) контейнеровоза нового поколения с ядерной силовой установкой.
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