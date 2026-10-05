Как изменились банковские вклады и налоги в 2026 году: личный разбор новых правил

Банковская система в 2026 году преподнесла вкладчикам целый набор сюрпризов, и далеко не все из них оказались неприятными.
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