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Каллас назвала 21-й пакет санкций ударом по Путину в самое больное место

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила о согласовании 21-го пакета антироссийских ограничений, назвав его самым объёмным за последние четыре года.

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