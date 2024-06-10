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В Ноябрьске завершается отопительный сезон

В Ноябрьске завершается отопительный сезон

Сегодня в городе приступили к отключению системы отопления. «Специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» закрывают задвижки в центральных тепловых пунктах, а работники управляющих компаний и обслуживающих организаций – на вводе в здания», - сообщили в пресс-службе предприятия.

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