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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туктамышева об отстранении россиян: «Хочется верить, что нас не хватает. Но вряд ли фигуристы много думают: как жаль, что нет русских»

«Если бы на чемпионат Европы пустили наших фигуристов, думаю, мы бы победили у девушек и в парах. В танцах, скорее всего, были бы минимум третьи – все-таки там многое зависит от рейтинга и текущих выступлений.

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