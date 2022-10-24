Эксперт считает, что боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту

Для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов могут привлекаться боевые дельфины. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов, передает РИА Новости.
Для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов могут привлекаться боевые дельфины. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов, передает РИА Новости.
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