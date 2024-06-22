Кардиолог Степанов: шум в ушах или нарушения памяти — показания к УЗИ сосудов шеи

Брахиоцефальные артерии — это все сосуды, которые располагаются в шейном отделе позвоночника. Их ультразвуковое исследование необходимо при головокружениях, боли в голове, шуме в ушах и проблемах с памятью.
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