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"Наш МиГ-31 пролетел над "Глобал Хоуком". Кто виноват? Никто не виноват!": Интервью об инциденте над Чёрным морем

"Наш МиГ-31 пролетел над "Глобал Хоуком". Кто виноват? Никто не виноват!": Интервью об инциденте над Чёрным морем

© MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESSСегодня 2K прочитали Накануне мы публиковали лишь фрагмент объяснения ветерана авиации – истребителя-бомбардировщика Fighterbomber об инциденте с американским разведчиком "Глобал Хоуком" над Чёрным морем, которому срочно пришлось ретироваться, отказавшись от выполнения боевого задания.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
А не может быть такое: БПЛА выполнил задание и вернулся на базу со всеми разведданными? Думаю, вполне.
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15 час.

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