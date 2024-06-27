© MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESSСегодня 2K прочитали Накануне мы публиковали лишь фрагмент объяснения ветерана авиации – истребителя-бомбардировщика Fighterbomber об инциденте с американским разведчиком "Глобал Хоуком" над Чёрным морем, которому срочно пришлось ретироваться, отказавшись от выполнения боевого задания.
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