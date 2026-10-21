“Peggy Flanagan said she ‘graduated Phi Beta Kappa’ while arguing a decade ago for legislation to encourage greater teacher diversity in Minnesota’s public schools,” the Wall Street Journal reports.
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